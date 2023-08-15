Osmangazi Köprüsü Yalova Altınova gişelerinde durdurulan bir takside, üzerinden 200 gram skunk ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri B.K.’nin İstanbul’dan temin edeceği uyuşturucuları Yalova’nın Çınarcık ilçesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri Osmangazi Köprüsü’nün Altınova gişelerinde zanlının içinde bulunduğu taksiyi durdurdu. Yapılan aramada B.K.’nin üzerinden 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.