Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne yerli ve yabancı turistler akın etti.

İstanbul’un yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bayramın ikinci gününde oldukça yoğundu. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da Taksim ve İstiklal Caddesi’ne akın etmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Vatandaşlar cadde boyunca gezdi, özellikle nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Turistler gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.

“Bayram olduğu için Taksim çok kalabalık”

Bayram dolayısıyla Taksim’in çok kalabalık olduğunu söyleyen simitçi Veysi Maskan, “İnsanların hepsi burada. Bayram dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olduğu için burası çok kalabalık. Çalışıyoruz biz de” dedi.

“Bayram demek bereket demek”

Halka hizmet için bayramda da çalıştıklarını söyleyen dönerci Hayri Taş, “Bayramda yine görevimizin başındayız. Bizim işimiz sokak lezzetleri olduğundan dolayı istesek de istemesek de halka hizmet açısından bu bayramda da çalışıyoruz. Hamdolsun işler güzel bundan iyisi can sağlığı. Allah gördüklerimizden geri koymasın. Bayramda bir hareket var. Hareket demek, bereket demek. Bayram demek bereket demek” ifadelerini kullandı.