CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kesin ihraç kararı verdi.ANKARA (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir." denildi.

BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs 2022'de Bolu belediye meclisi toplantısında, oylamada el kaldıran AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

25 Temmuz 2022'de ihraç talebine ilişkin savunmasını veren Özcan hakkında 26 Eylül 2022'de Parti Yüksek Disiplin Kurulu, 1 yıl geçici parti üyeliğinden çıkarılmasına oy birliği ile karar vermişti.

22 Mayıs 2023'te sosyal medya hesapları üzerinden CHP'ye tekrar döneceğini ima ettiği bir video paylaşırken, 13 Haziran 2023 tarihinde ise CHP'ye tekrar üye oldu.

22 Haziran tarihinde CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz 2023 tarihinde CHP yönetimine karşı Değişim ve Adalet Yürüyüşü'nü başlatmıştı.

26 Temmuz 2023 tarihinde CHP'den tekrar ihraç edildi.