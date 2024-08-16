İstanbul'da Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığı iddialarına ilişkin düzenlenen Bursa dahil düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığında işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teknik takip uygulamalı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Tapu Müdürlüğünde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Tapu Müdürlüğü görevlilerinin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, müdürlükteki güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan iki tapu müdürü, iki tapu müdür yardımcısı ve iki tapu memurunun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin pazartesi günü Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.