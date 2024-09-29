"Sakin şehir" Taraklı’nın merkezindeki en önemli güzergah olan Ankara Caddesi’nde yapılan yenileme çalışması, vatandaşları memnun etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 16 ilçesinde ve merkezinde başladığı "asfalt atağı" kapsamında Taraklı’nın ulaşımı için yeni bir çalışmaya imza attı. İlçe giriş çıkışları için kullanılan, turizm için de önemli bir güzergah olan Ankara Caddesi’nde 1850 metrelik ulaşım hattı, 4 bin ton asfaltla yeni bir yüze kavuştu ve vatandaşlar ile misafirlerin hizmetine yeniden açıldı.

Vatandaşlar memnun

Geniş ve ferah kaldırım alanları, kaliteli ulaşım güzergahına kavuşan Osmanlı mirası Taraklı’nın yerlileri ve turistler, yapılan çalışmadan memnun oldu.

"Termal yolundaki sorun aşıldı"

Taraklı’da uzun yıllardır esnaflık yapan Cemal Doğan, "1960 yılından beri doğma büyüme Taraklı’da ikamet ediyorum, uzun yıllardır Ankara Caddesi’nde esnaflık yapıyorum. Yağmurlu havalarda yolun kenarlarındaki su birikintisi termallere gelen misafirlerimize zorluk çıkartıyordu. Asfalt çalışması ile artık bunun önüne geçildi. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Taraklı’da çok şey değişmiş"

Her yıl Taraklı’ya tatile gelen Emine Sandıkçı ise "Öncelikle Taraklı’yı çok seviyorum. Buranın tarihi dokusu ambiyansı çok başka. Geçen seneki ziyaretimden yana Taraklı’da çok şey değişmiş. Çok güzel şirin bir ilçe. Yapılan asfalt ve yol düzenleme çalışmasıyla Taraklı artık çok farklı ve dikkatimizi çekti. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yollarımız çok güzel oldu"

Taraklı’da ikamet eden Ömer Aktepe, "Bir Taraklılı olarak yapılan çalışmalardan çok memnunum. Çalışmaların başladığı günden itibaren yakından takip ediyorum. Doğalgaz çalışmalarından bu yana yollarımız kötüydü, şimdi çok güzel oldu. Yollarımız konforlu, modern ve daha geniş bir hale geldi" diye konuştu.

"Rahat şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz"

Ailesiyle uzun yıllardır tatillerini Taraklı’da geçiren Yunus Şahin de, "Daha önce buraya ailemle tatile gelmiştim. Yolların son durumu kötüydü. Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla beraber yollar çok düzelmiş. İlçe merkezine çok daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürler" dedi.