Selda Bağcan, İzmir'in tarihi kokan semti Selçuk'ta yer alan Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Çağdaş halk müziğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Selda Bağcan, geçtiğimiz akşam İzmir'in tarihi kokan semti Selçuk'ta yer alan Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.

KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde binlerce hayranıyla buluşan, Selda Bağcan tarihi atmosferde Senforock Senfoni Orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte koro halinde seslendirdi.

Yurt içi ve yurt dışından kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Selda Bağcan, muhteşem performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yaz konserlerine devam edecek olan başarılı sanatçı, 30 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro’da, 14 Eylül'de ise Denizli Hierapolis Antik Tiyatro’da sahne alacak.