Mudanya Belediyesi’nin hobi sanat atölyelerinde uzun süre emek veren kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koydukları eserler, karma sergiyle tarihi mekânda sanatseverlerle buluştu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, meclis üyeleri, birim müdürleri ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılış etkinliği, sanat ve el emeği sevenleri bir araya getirdi.

Amatör ruha sahip olan katılımcılar, makrome, resim ve amigurumi atölyelerinde aldıkları eğitimlerin meyvelerini sergileyerek ziyaretçilere ilham verici bir deneyim sundu.

Sergi, Tahir Paşa Konağı’nda 7 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.