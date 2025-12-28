Edirne'de yıldırım ile Gazimihal köprüsü arasında bulunan alanda yer alan Tarihi Seferşah köprü alanı, Seferşah Okmeydanı ve yağlı güreş alanı olarak yeniden düzenlenerek kente kazandırılıyor.

Restorasyonu tamamlanan Tarihi Gazimihal Hamamı'ndan başlayarak, köprü ve camiyi kapsayan, buradan da geleneksel oyun alanları, Okmeydanı ve yağlı güreş alanına uzanan alanda çalışmalar başlıyor.

Proje kapsamında tarihi ve kültürel dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, alanın sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi ve kültürel mirası koruyarak geleceğe taşıyacak bu önemli projelerden Seferşah bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.