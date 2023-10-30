Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Tarihten Doğaya Bursa" temalı yürüyüş, bu sefer Uludağ eteklerinde gerçekleşti. Kaplıkaya'dan başlayan ve 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık'ta sona eren bu muhteşem yürüyüş, doğa tutkunlarına Uludağ'ın eşsiz güzelliklerini yeniden keşfetme fırsatı sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin zenginliklerini ve doğasını tanıtmak amacıyla "Tarihten Doğaya Bursa" projesi kapsamında gizli kalmış değerleri gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Bu projenin önceki rotaları arasında Tirilye, İznik, Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi ve Karacabey Longoz ormanları gibi doğal güzellikler yer almıştı. Şimdi ise yeni rota, Uludağ'ın eteklerine uzandı.

Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 50 kişilik bir grup, doğa turuna Zeyniler Köyü'nde başladı. Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının konusunun geçtiği bu köyde, gençler Çalıkuşu Evi'ni ziyaret etti. Ardından, yürüyüşün başlayacağı Kaplıkaya'ya araçlarla ulaşıldı.

Dağ rehberi Mustafa İşçan eşliğinde yola koyulan doğasever gençler, çam ve kestane ağaçlarıyla çevrili dar patikalarda Uludağ'ın benzersiz doğasını keşfettiler. Dere üstündeki ahşap köprülerden geçerken, pınar kaynaklarından su içtiler ve dağcılar arasında "Kiril Manastırı" olarak bilinen bir manastırın kalıntılarına dikkatle göz attılar. Tarihçi Turist Rehberi Faruk Kurt, Uludağ'ın hem doğal hem de tarihi özellikleri hakkında bilgi verirken, doğasever gençler zorlu parkurda yaklaşık 9 kilometre yol katettikten sonra yürüyüşlerini UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık'ta tamamladılar.