Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) başkanlığına seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birliğin bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nin (HAGEL) Olağan Genel Kurulu Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile genel kurul üyeleri katıldı. Yapılan oylamada birlik başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçilirken, birinci başkan vekili Mustafa Işık, ikinci başkan vekili de Mustafa Aslan oldu. Plan bütçe komisyonu üyeleri ve meclis katip üyelerinin de belirlendiği genel kurulda, encümen üyeliklerine ise Mustafa Işık, Kamil Turhan, Bekir Aydın, Ramazan Sevim ve Mustafa Aslan seçildi.

“Hayvancılığı tekrar geliştirmek istiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte uzun süredir var olan hayvan popülasyonunun hem süt hem de kesim konusunda azaldığına dikkat çekti. Bu durumun gelecekle ilgili kaygı oluşturduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan sayısını arttırmaya yönelik Tarım A.Ş. üzerinden bir çalışma hazırlığı yaptığını belirtti. HAGEL vasıtasıyla çalışmanın yürütüleceğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bakım maliyetlerinin çok olmasından dolayı birçok ailenin hayvan bakma konusunda zorlandığını ve vazgeçtiğini görüyoruz. Onlara destek vermeliyiz. Ailelerin tekrar hayvancılıkla uğraşabilmesi için Bursa’da çalışma yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden pay ayırıp, hemşehrilerimize destek olup Bursa’da hayvancılığın gelişmesini sağlamalıyız. Keles’teki BESAŞ süt fabrikasında süt miktarının önceki yıllara göre azaldığı ifade ediliyor. İnşallah bundan sonra gelecek önerilerle Bursa’da hayvancılığı tekrar geliştirmek istiyoruz” dedi.

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