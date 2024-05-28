Bilecik’te Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği 2024 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği 2024 yılı dönem başı olağan meclis toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Karcı ve Şaban Güdem ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bandıralı ve üye köy muhtarları katıldı.

Toplantıda 2024 yılı faaliyet raporu görüşülüp onaylandı, birlik encümen üyelerinin ve başkanlık divan üyelerinin seçimi yapılarak, birlik tüzüğünün uygulanması için yönetmelik karara bağlandı.