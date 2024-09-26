Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 Yılı Tarımsal Destek Modeli İzmir'in Dikili ilçesinde tanıtıldı. Yeni model üretimi güvence altına alıyor.İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli’ni tanıtarak, tarım sektöründe sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlayan önemli yenilikler sundu.

Sözleşmeli Tarım, Üretim Planlaması ve Tarsim Sigortası gibi konuları kapsayan model, İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında paylaşıldı. Toplantıya Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Battal Kürşad Sevim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Arslan, teknik personel, Tarsim yetkilileri ve üretici temsilcileri katıldı.

Yeni modelle, üreticilere üçer yıllık dönemler halinde açıklanan destek ödemeleri sunulacak.

Böylece, tarım ve hayvancılık sektöründe güvenli ve uzun vadeli bir planlama imkanı sağlanarak verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor. Hayvancılık Destekleme Modeli çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi faaliyetler desteklenecek. Özellikle genç ve kadın üreticiler gibi belirli kriterleri sağlayan üreticilere ek destekler verilecek. Suni tohumlama, yerli sperma kullanımı ve sürü yöneticisi gibi verimlilik odaklı uygulamalar da ayrıca teşvik edilecek.

VERİMLİLİK ODAKLI ÜRÜN GELİŞTİRME DESTEKLERİ

Hayvancılık alanında ürün geliştirme destekleri kapsamında çiğ süt, besilik erkek sığır ve tiftik üretimine özel bir vurgu yapıldı. Kendi soğutma tankını kullanan veya örgütler aracılığıyla pazarlama yapan işletmelere, sözleşmeli üretim gibi verimlilik ölçütlerine göre ek destekler sunulacak. Bu teşviklerle hayvansal ürünlerin kalitesinin artırılması ve üreticilerin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bitkisel üretim alanında ise destekler, ilk kez üretim sezonu öncesinde açıklanarak üreticilere uzun vadeli plan yapma olanağı sağlandı. Üç ana başlık altında toplanan destekler; temel destekler, planlı üretim destekleri ve üretimi geliştirme teşvikleri olarak sunulacak. Üreticilerin bu desteklere başvuru süreçleri, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler ve bölgesel özellikler göz önünde bulundurularak şekillendirilecek.

Planlı üretim desteği kapsamında, su kısıtı bulunan bölgelerdeki üreticilere ek destekler sağlanacak. Ayrıca, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik ve iyi tarım uygulamaları gibi verim artırıcı faaliyetler teşvik edilmeye devam edilecek.

Bu yeni modelle, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak, yerli üreticilerin uluslararası rekabet gücünü desteklemek ve sürdürülebilir tarım sistemleri oluşturmak temel hedefler arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin yanında olmayı ve tarım sektörüne katkıda bulunmayı sürdürecek.