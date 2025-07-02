Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, il planlama kurulları ve meyve bahçesi tesisine yeni kurallar getirildi. Bundan böyle eğimi yüzde 6’nın altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmeyecek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Eylül 2023 tarihli ve 32309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretimin Planlaması Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler ile tarımsal üretimin daha etkin planlanmasını hedeflendi.

Söz konusu yönetmelikteki başlıca değişiklikler şöyle:

Yönetmeliğin 4. maddesinde, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), e-Devlet Kapısı ve il planlama kurulu tanımları yeniden düzenlendi. Buna göre “İl planlama kurulu”, eski “teknik komite” ibaresinin yerine geçti.

Yönetmeliğin 5, 7, 8, 13 ve 20. maddelerinde “teknik komite” ifadeleri “il planlama kurulu” olarak değiştirildi. İl planlama kurulları, il müdürlüklerinden temsilciler ve tarımsal örgütlerden en fazla üç temsilciden oluşacak. Kurullar, gerektiğinde diğer üretici ve yetiştirici birliklerini toplantılara davet edebilecek. Değişiklikler kapsamında, 7. maddede il planlama kurullarının oluşumu ve görevleri de detaylandırıldı.

MEYVE BAHÇESİ TESİSİNE SINIRLAMALAR

13. maddede yapılan değişiklikle, eğimi yüzde 6’nın altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmemesi kuralı getirildi. Ancak, işlemeli tarıma uygun olmayan yerlerde veya tarım alanının yüzde 80’inden fazlasının dikili olduğu köy/mahallelerde, il planlama kurulu kararıyla izin verilebilecek. Büyük ova koruma alanlarında ise asgari arazi büyüklüğü aranmaksızın bu kural uygulanacak.

15. maddenin güncellenen haliyle de, zati ihtiyaç dışındaki ticari amaçlı yeni tarımsal işletmeler için il/ilçe müdürlüklerinden üretim izni alınması zorunlu hale geldi.