Uygulama, Bursa'nın turizm potansiyelini dijital imkanlarla destekleyen bir araç olarak tanıtıldı. Başkan Bozbey, bu proje ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2026 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti ödülü için başvuru yaptıklarını da belirtti. Akıllı turizm vizyonunun bir parçası olan VisitBursa uygulamasının, kentin politikalarına yön verecek kapsamlı bir yol haritası ile desteklendiğini ifade eden Bozbey, bu yönüyle Bursa'nın Türkiye'de bir ilk olacağını vurguladı.

Akıllı şehir vizyonunun sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını, teknoloji destekli bir yönetişim modeliyle bütünleştiğini belirten Bozbey, "Başkan Burada" programıyla vatandaşlarla doğrudan temas sağlandığını, dijital platformlardan elde edilen geri bildirimlerin karar alma süreçlerine hız, şeffaflık ve etkinlik kazandıracağını dile getirdi.

VisitBursa, kente gelen turistlerin cep telefonlarına indirerek kullanabileceği bir mobil uygulama olarak sunuldu. Turistler, bu uygulama sayesinde Bursa’yı tanıyarak gezebiliyor, deneyimlerini paylaşabiliyor ve diğer turistlere ilham verebiliyor. Uygulamada yer alan adımsayar özelliği ile kullanıcıların günlük hareketleri puana dönüşüyor. Toplu taşıma entegrasyonu sayesinde şehir çevreye duyarlı şekilde keşfedilebiliyor. Böylece hem bireysel karbon ayak izi azalıyor hem de çevreci ulaşım desteklenmiş oluyor.

Uygulama, her tarihi mekan ve doğal güzellik hakkında detaylı bilgi sunarak kültürel sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor. Belirlenen noktalarda yapılan check-in’ler ile kullanıcılar Bursa Pasaportu’nu doldurabiliyor. Bu check-in’ler sadece rozet kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte kullanılacak yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş rota sistemi için veri oluşturuyor. Kullanıcıların yaptığı keşifler sayesinde ileride tüm ziyaretçilere daha akıllı ve özel öneriler sunulabilecek.