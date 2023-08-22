Dün akşam saatlerinde, Kadıköy-Küplüce seferini yapmak üzere olan 14F İETT otobüsünde, sefer öncesi yaşanan olaylar sebebiyle gerilim ve kavga yaşandı. Otobüsün içerisinde bulunan yolculardan bir kadın, kucağında bebeğiyle oturuyordu. Ancak, iddiaya göre, otobüste seyir halindeyken kadının kucağındaki bebeğe çarpan bir erkek yolcu ile aralarında bir çarpışma yaşandı.

Çarpmanın ardından "Ayağını neden çarptın? Dikkatli olman gerekiyor" şeklinde tepki gösterildi. Bu sözlerin ardından, iki yolcu arasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın hızla büyümesiyle birlikte, iddiaya göre erkek yolcu, kadını tartakladı.

Kadının saldırıya uğraması üzerine, diğer otobüs yolcuları hemen müdahale etti. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle, erkek yolcu zorla etkisiz hale getirilerek otobüsten indirildi. Olay anı bazı yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.