İstanbul Küçükçekmece'de, Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşanan olayda bir kadın, eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen saldırıda, tartıştığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi linç etmeye çalıştı, ancak polis ekipleri olay yerine geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Bursa'da bugün