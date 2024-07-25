Yaz mevsiminin vücudumuzu güçlendirmek ve yenilemek için önemli fırsat olduğunu belirten Orzaks İlaç Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir, tatil öncesi ve sonrasında takviye gıda kullanımının önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçen bir yaz döneminin ardından kışa hazırlık yapmanın önemine değinen Orzaks İlaç Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir, yaz mevsiminin hem vücudumuzu yenilemek hem de önümüzdeki kışa hazırlayarak desteklemek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Rutinlerin dışına çıkılmasının fiziksel aktivite artışı ya da güneşe fazla maruz kalma gibi durumlara neden olduğunu belirten Dr. Feyza Özdemir, “Sonuçta vücudumuzun ihtiyaçlarını doğru tespit ederek önlem almakta büyük yararlar bulunuyor. Yaz döneminde değişen koşullarla birlikte artan ihtiyaçların karşılanması veya sağlık hedeflerinin yakalanmasında gıda takviyelerinin rolü yadsınamaz. Özellikle D vitamini, magnezyum ve antioksidanlar gibi kritik besin takviyelerinin yaz aylarında alınmasının, vücudun normal fonksiyonlarının desteklenmesine yardımı büyüktür.” dedi.

Özellikle D vitamini düzeyine dikkat çeken Dr. Feyza Özdemir, güneş ışığına maruziyetle D vitamininin cildimizde doğal olarak sentezlendiğini belirterek, güneşten kaçınan, koruyucu giysiler giyen veya yoğun güneş koruyucu ürünler kullanan kişilerde ise eksikliğin görülebileceğini vurguladı.

“TAKVİYE GIDALAR TATİL SONRASINDA VÜCUT SİSTEMLERİNİN RUTİNE DÖNÜŞÜNÜ DESTEKLER”

Tatil sonrası dönemde vücudun toparlanması ve yenilenmesi için bazı takviyelerin destekleyici rolünün altını çizen Dr. Özdemir, “Probiyotikler, tatil sırasında değişen beslenme alışkanlıkları ve seyahat stresinin sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini dengelemeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalar, probiyotiklerin bağırsakların normal fonksiyonunu desteklediğini göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Özdemir, antioksidanlar, vücudun serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olarak, özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle daha da önem kazandığını belirterek, "Ultraviyole (UV) ışınları, ciltte oksidatif hasara yol açarak erken yaşlanma belirtileri ve cilt kanseri riskini artırabilir. Resveratrol, bu zararlı etkilerin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca resveratrolün anti-inflamatuar özellikleri, güneş yanığı sonrası ciltteki iltihaplanmayı hafiflemesini destekleme özelliğine sahiptir. Sonuç olarak, yaz ayları ve tatil döneminde bilinçli takviye kullanımı hem vücudun normal fonksiyonlarının desteklenmesine hem de tatilin tadını doyasıya çıkarmaya yardımcı olacaktır" diye konuştu.