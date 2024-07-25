Kayseri Ticaret Odası’nda Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Semineri düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerde Siber Güvenlik Uzmanı, Eğitmen, Yazar Dr. Erdal Özkaya ile Microsoft Data MVP Ömer Çolakoğlu, siber tehditler ve yapay zeka konusunda merak edilen konularda deneyimlerini paylaştı. KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, “Bu iki alan, günümüzün ve geleceğimizin şekillenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası, iş dünyasının dijital çağa ayak uydurması için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. "Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" semineri M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Latif Başkal, Ahmet Emre Sönmez, Mustafa Okutan, Şevket Uyar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Erdal Özkaya, Microsoft Data Platform MVP Ömer Çolakoğlu, Emniyet ve Jandarma Siber Güvenlik Sorumluları, STK Temsilcileri, bilişim sektöründe çalışan yazılımcılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, siber güvenlik ve yapay zekanın kesişim noktasında bulunan önemli konular olduğunu, bu iki alanın ise günümüzün ve geleceğimizin şekillenmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Başkal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık dijitalleşme her alanda hız kazanmış durumda. Dijital dönüşüm, beraberinde siber tehditleri de getiriyor. Veri ihlalleri, fidye yazılımları, oltalama saldırıları ve daha birçok siber saldırı türü, güvenliği tehdit ediyor. Siber güvenlik, sadece bir Enformasyon Teknolojileri sorunu değil, aynı zamanda bir iş sorunu, bir ulusal güvenlik sorunu ve kişisel bir güvenlik sorunudur. Bu nedenle, siber güvenliği sağlamlaştırmak ve sürekli olarak geliştirmek zorundayız. Siber güvenlik, bilgisayar sistemlerini, ağları, veri ve programları kötü niyetli saldırılardan korumayı amaçlayan bir disiplindir. Peki, yapay zeka burada nasıl devreye giriyor? Yapay zeka, siber güvenlik alanında güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde ve saldırıların tespit edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknikleri sayesinde yapay zeka, siber güvenlik uzmanlarına büyük bir destek sağlıyor. Günümüzde artan veri miktarı ve karmaşıklığı nedeniyle geleneksel güvenlik önlemleri yetersiz kalabiliyor. İşte burada yapay zeka devreye girerek büyük veri kümelerini analiz edebilir ve anormal kalıpları tespit ederek potansiyel tehditleri önceden belirleyebilir. Yapay zeka, siber güvenlik alanında da önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri, saldırıları daha hızlı tespit edebilir ve etkili bir şekilde önleyebilir. Ancak yapay zekanın sunduğu bu fırsatlar, beraberinde birtakım riskler de getirmektedir. Yapay zeka sistemlerinin yanlış kullanımı veya manipülasyonu, ciddi etik ve güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde etik kurallar ve standartlar oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Yapay zeka ve siber güvenlik arasındaki ilişki çift yönlüdür. Bir yandan yapay zeka, siber tehditlerle mücadelede önemli bir araç olarak kullanılabilirken, diğer yandan yapay zekanın kendisi de siber saldırıların hedefi olabilir. Yapay zeka sistemlerine yapılan saldırılar, veri bütünlüğünü ve sistem güvenliğini tehdit edebilir. Bu nedenle, yapay zeka uygulamalarının güvenliğini sağlamak, siber güvenlik alanındaki öncelikli konulardan biri olmalıdır. Sonuç olarak, siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu teknolojileri doğru bir şekilde entegre etmek, dijital dünyada güvenliği sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir. Bu iki alan arasındaki etkileşimin farkında olarak, hem fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeli hem de karşılaşabileceğimiz riskleri minimize etmeliyiz.”

ÖZKAYA : HER CANLI BİRGÜN HACKLENMEYİ TADACAKTIR

Seminerde Yapay Zeka çağında Siber Tehditler konusunda sunum yapan CISO XCİTİUM Siber Güvenlik Uzmanı, Eğitmen, Yazar Dr. Erdal Özkaya Erdal Özkaya, “Artık her şeyimiz dijital. Hackerler, korsanlar her yerdeler. Bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bir de yapay zeka çıktı. İyi tarafı varken, kötü tarafını nasıl savunacağız. Yapay zeka da ne kadar çok bilgi varsa o kadar bilgi ile iş yapacak. Siber Saldırılarla zaten baş edemiyoruz. Dakika da bir virüsün maliyeti şirketlere 5 dolar. Siber güvenlikte 1 dakikada harcanan para dakika başına 1 milyon 250 bin dolar yuvarlak hesap. Bu sadece Hacklendiğini bildirilen şirketler. Günde 8 bin yeni virüs yakalıyoruz. Saldırılar artık dinamik. İstanbul zincirli kuyuda “Her canlı birgün ölümü tadacaktır” yazar ben onu “Her canlı bir gün hacklenmeyi tadacaktır. “ diye değiştirdim. Siber güvenlikte Hackerler önce bilgi topluyor. Kim ne kullanıyor, nasıl kullanıyor. Çok kolay. Açıkları bulmaya çalışıyorlar. İnsanlar artık bilgisayarı yenemiyor. Siber saldırılarda bir tehlikeyi yakalamak için onun tehlike olduğunu bilmemiz gerekiyor. “ ifadelerini kullandı.

ÇOLAKOĞLU : YAPAY ZEKA KONUSUNDA ÇOK FAZLA FİKİR SAHİBİ DEĞİLİZ

‘Merhaba Dünyalı Ben Yapay Zeka’ konulu sunum yapan Microsoft Data Platform MVP Ödüllü Bilişim Uzmanı, Eğitmen Ömer Çolakoğlu’da sözlerine Konferans Salonunun dolmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Bunlar bizim Kayseri’de görmek istediğimiz manzaralar diyen Çolakoğlu, 656 kişinin kayıt yaptırmıştı. Yaz tatili olmasına rağmen bu dolu salon bizim için bir rekordur. Sarf ettiğimiz emeklerin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. “ dedi.

Ünlü sanatçıların yapay zeka ile hazırlanmış eğitim amaçlı videolarını salondakilere izlettiren Çolakoğlu, “İnsanoğlu olarak iki duyguyu yoğun kullanıyoruz. Birisi gülmek, diğeri korkutmak. Siber güvenlikçiler korkutmayı tercih ediyorlar akılda kalsın diye ama biz ünlü sanatçılarımızla güldürmeyi tercih ettik. Farkında mısınız birinin sesini çok yakın değerlerde yapabiliyoruz. Salondan birisinin 30 saniyelik ses örneğini alsam, istediğim her şeyi söylettirebilirim. Bunun bir tık ötesi de istediğiniz dilde ağız hareketlerini de onu uydurarak çevirebiliyoruz. Gülüyoruz eğleniyoruz ama bu acayip bir yere doğru gidiyor. Yapay zekadan en az korkması gereken ülke, millet biziz. Herkes genç. Bir şey yapılacaksa doğru politikalarla ve doğru anlamlandırmayla bunun potansiyeli bizlerde var. Yapay zeka konusunda çok fazla fikir sahibi değiliz. Nasıl çalıştığı, ne olduğu ile alakalı. Yapay zekada değişiklikleri, sunumu güncellemede zorlanıyorum. Yapay zeka tehdit mi? Fırsat mı? Dediğimizde genel olarak duygusal yorumlar yapıyoruz. Altı dolu olmayan yorumlar yapıyoruz. Genellikle Korku daha fazla olan yerler oluyor. Ben genel olarak şunu söylüyorum. İnsan neden korkar. Bilinmezden, bilmediğinden korkar. Yapay zeka dendiğinde bunun nasıl çalıştığına ne yapabildiğine dair fikrimiz yok. Okuyup, araştırmak yerine kulaktan dolma bilgilerle bakıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda ise yönetilen soru cevap sunumu gerçekleştirildi. Konuşmacılar salondan toplanan sorulara canlı cevaplar verdi.