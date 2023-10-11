Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), siyasi parti gruplarının birleştiği bir önerge sonucunda yarın İsrail-Filistin çatışması konusunda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu, bu önerge doğrultusunda yarın saat 14.00'te bir araya gelecek. Genel görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hükümetin pozisyonunu açıklayacak.

TBMM Genel Kurulu, siyasi partilerin ortaklaştığı bir önerge ile gündeminde İsrail-Filistin çatışmasına yer verme kararı aldı. Bu toplantıda, yürütmenin temsilcisi olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışması ve bölgedeki son gelişmeler konularında bir konuşma gerçekleştirecek. Görüşme, özellikle çatışmanın bölgeye yayılmasını önleme ve sivil kayıpları minimize etme amacıyla Türkiye'nin gösterdiği çabanın değerlendirilmesine odaklanacak.

Parti grupları, görüşme sırasında birer kez söz alabilecek ve konuşmaları on dakikayı aşmayacak. Grubu olmayan milletvekilleri de, beş dakikayı geçmeyecek şekilde görüşmelere katkıda bulunabilecekler. Genel görüşme sona erdikten sonra, Meclis'in ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.