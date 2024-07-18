Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin tezkereyi kabul etti. Tezkere, harekatın yıldönümünü anmak ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine olan desteği vurgulamak amacıyla sunuldu.

Oturumda konuşan milletvekilleri, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine dikkat çekerek, harekatın Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve özgürlüğü için hayati bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı vesilesiyle çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenler ve etkinlikler gerçekleştirildi.



TBMM'de kabul edilen bu tezkere, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlılığını ve Kıbrıs Türk halkının yanında olma iradesini bir kez daha göstermiş oldu.