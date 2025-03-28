Bazı milletvekillerinin, bu teklife karşılık TBMM Meclis Başkanlığı'na verdiği "Birlik Genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ilk toplantı tarihinden en az 20 gün önce tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilir ve Genel Kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde Birlik resmi internet sitesinde duyurulur." şeklindeki değişiklik teklifi basın camiasına nefes aldırdı.

Milletvekilleri bu teklife gerekçe olarak, Birlik Genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ilk toplantı tarihinden en az 20 gün önce tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilmesine yönelik mevcut uygulamanın devam etmesini gösterdi.

Süreci yakından takip eden Basın Sektörü temsilcileri, teklifin ilgili bölümünün yasadan çıkarılması teklifine imza atan milletvekilleri başta olmak üzere, katkı sunanlara teşekkür etti. Sektör temsilcileri, “TÜRMOB'un istediği teklif yasalaşsaydı Türk basını bundan olumsuz etkilenecek, diğer oda, birlik ve kooperatiflerin de benzer düzenlemelere yönelmesine yol açacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekillerinin müdahalesiyle büyük endişe içinde olan basın camiası rahatladı. Katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.” şeklinde görüş bildirdi.