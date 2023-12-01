1 Ocak 2024'te başlayan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı ile seçim takviminin başlangıç tarihi belirlenerek 31 Mart 2024'e kadar olan süreç belirlendi.

YSK'nın 2 Ocak'ta ilan edeceği kararla birlikte seçime katılacak siyasi partilerin listesi netlik kazanacak. Oy pusulasındaki sıralama ise 27 Ocak'ta yapılacak kurayla belirlenecek.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri için başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecekler.

Seçim propagandası ve yasakları ise 21 Mart'ta başlayacak. Bu süreçte adaylar, partiler ve bağımsız adaylar, halka projelerini tanıtarak seçmenlerin dikkatini çekmeye çalışacaklar.

Seçim propagandasının sona ereceği tarih 30 Mart saat 18.00 olarak belirlenirken, seçim yasaklarının tamamının kalkacağı an ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarih itibariyle seçmenler, sandık başına giderek tercihlerini belirleyecek ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri sona erecek.