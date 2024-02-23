Turkcell Global Bilgi, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere Techno Camp programıyla kariyer ve gelişim fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen programa üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da yeni mezunlar başvurabilecekler.

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, bu yıl dördüncü kez gerçekleştireceği Techno Camp eğitim ve gelişim programı ile gençlerin kariyerine yön vermeye devam ediyor. Başvuruları devam eden Techno Camp 2024’e bu yıl üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile yeni mezunlar katılabilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençlere Turkcell Global Bilgi’de kariyer imkânı sunulacak.

“Genç mühendislere kariyer ve gelişim imkânı sağlıyoruz”

Programla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, “Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi merkezi olarak, hizmetlerimizi ve sektörümüzün gelişimini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda gençleri sektöre kazandırmak adına kariyer ve gelişim programımız Techno Camp için hazırlıklar yapıyoruz. Bu programla gençlerimizi sadece yeni teknolojilere hazırlamakla kalmıyoruz. Ayrıca onlara kurumsal hayatı deneyimleyebilecekleri teknoloji sohbetleri, çevik çalışma ortamı, inovatif fikirlerini hayata geçirecekleri Techno Hackathon’a katılma ve Turkcell Global Bilgi bünyesinde uzman pozisyonlarında kariyer fırsatları da sunuyoruz. Geleneksel hale gelen programımıza her yıl artan ilgi mühendislerle ortak vizyonlarımız olduğunu gösteriyor ve bu çabamızın somut karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü biz gençlere yatırım yaptıkça, gençler de bize inanmaya ve bizimle ilerlemeye devam ediyor. Teknoloji alanında kariyer hedefi olan genç mühendisleri bu yıl da Techno Camp’e bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin her yerinden katılıma açık

Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl programa toplam 4042 başvuru yapılmış, yapılan değerlendirmeler sonucu kariyer/gelişim programından 53 genç mühendis faydalanmıştı. Bu yıl da Türkiye’nin dört yanından öğrencilerin online olarak başvurabileceği program; temmuz ayında başlayacak ve iki ay sürecek eğitimlerin ilk haftası fiziksel ortamda yüz yüze gerçekleşecek. Sonrasında program online platformda devam edecek. Eğitim kampı boyunca katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden teknoloji, iletişim, iş geliştirme, proje yönetimi gibi alanlarda eğitim alarak bilgi ve yetkinliklerini geliştirecekler.

Techno Camp 2024’e başvurular globalbilgi.hrpeak.com/ekvzqn99qjnrysm3amw7zsqml2.job adresinden yapılabilecek.