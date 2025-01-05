Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 26 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında toplam 2 milyon 749 bin 743 aracın kontrol edildiğini bildirdi. Bu denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) takan 63, hız limitlerini aşan 110 bin 62, periyodik araç muayenesini yaptırmayan 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sigortası olmayan 7 bin 884 araç/sürücü hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan tüm denetimlerde toplamda 436 bin 630 sürücü ve araç hakkında işlem uygulandığı belirtildi.