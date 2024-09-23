Tekirdağ’da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Yılın ahisi şed kuşandı.

Tekirdağ’da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında valilik önünde tören düzenlendi. Törende, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Güven, 29. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Atakan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Konuşmanın ardından, Tekirdağ Esnaf Odaları Birlik Başkanı Sami Kayın, yılın ahisi seçilen 74 yaşındaki Recep Şen’e şed kuşattı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise hem yılın ahisine, hem de yılın kalfası Ahmet Efe Genç ve yılın çırağı Ömer Karamavuş’a hediyelerini takdim etti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtuna törende yaptığı konuşmada, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın İran topraklarındaki Hoy şehrinde doğduğunu, çocukluğunu Azerbaycan’da geçirdiğini ve Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetiştiğini anlattı. Furtuna, Ahiliğin bilim, sanat ve ahlakı birleştirip ekonomik ve sosyal hayatta kalite ve güvenilirliğin garantisi olan kuralları tavizsiz uyguladığını belirterek, Ahiliğin Türk kültürüne özgü önemli bir değer olduğunu vurguladı.