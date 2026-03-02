Kocaeli'de güvenlik güçlerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının, ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde belirlenen adreslere 131 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve üst aramalarında; 590 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 390 gram metamfetamin, 248 gram esrar, 136 gram kokain, 68 gram amfetamin, 22 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 gram eroin, 19 sentetik ecza hapı ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 760 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 132'si serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de aynı tarihler arasında kent genelinde 10 ayrı operasyon ve uygulama gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda ise 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 kilo 138 gram skunk, 490 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid, 4 gram metamfetamin ve 234 kök kenevir bitkisine el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.