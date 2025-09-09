Tekirdağ’da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında öğrenciler sağlık bilinciyle buluşturuldu.

Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından sağlık personeli çocuklara ağız ve diş sağlığı, hijyen kuralları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, uygulamanın ilkokul çağındaki çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam becerileri edinmesine katkı sağlamayı, aynı zamanda sağlık konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ise küçük yaşlarda sağlık bilinci kazanmanın artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, "Bu program yalnızca çocuklar için değil toplumun geleceği için de önemli bir yatırım niteliği taşıyor" dedi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere "sağlık elçisi" belgeleri verildi.