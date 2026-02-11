Bilecik'te Meslek Liseleri 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, Bilecik genelindeki Meslek Lisesi Müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, meslek liselerinde yürütülen mevcut faaliyetler ele alınarak, eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik planlanan çalışmalar görüşüldü.
Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Meslek liselerimiz, ülkemizin nitelikli insan kaynağını yetiştiren önemli eğitim kurumlarıdır. Eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerimizi geleceğe daha güçlü hazırlamak adına iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.