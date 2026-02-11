Bilecik merkez ve Gölpazarı ilçesinde üreticilere B-Reçete Ve Gıda Hijyeni eğitimi verildi.

Bilecik Merkez ve Gölpazarı ilçesinde, üreticilere yönelik B-Reçete ve Gıda Hijyeni konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da katılarak üreticilerle bir araya geldi. Eğitimlerde, doğru ilaç kullanımı, kayıtlı üretim ve hijyen kurallarının gıda güvenliği açısından taşıdığı önem ele alındı.

Eğitim sonrası değerlendirmede bulunan İl Müdürü Ayvalık, 'Bilinçli üretim, hem üreticimizin kazancını hem de tüketicimizin sağlığını korur. B-Reçete uygulaması ve gıda hijyeni konusunda üreticilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz' dedi.