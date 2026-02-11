Bilecikli sporcular Muaythai Marmara Bölge Şampiyonası'nda derece yaptı.

Bursa Kestel Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai Marmara Bölge Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. 410 sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Nisanur Efe birinci, Yasin Halit ve Doruk Yılmaz ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan sporcular ise Nimet Duran, Mustafa Kılıç, Mehmet Poyraz Yavuz ve Elanur Uyanık oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, 'Muaythai Marmara Bölge Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda kendilerine üstün başarılar diliyorum' dedi.