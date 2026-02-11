Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından park ve bahçelerden bahara hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, parklar, bahçeler, orta refüjler ve dinlenme alanları başta olmak üzere kent genelinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. İlkbahar ve yaz mevsimine hazırlık kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, kış mevsiminde de uygun bitkilerle şehrin estetik görünümünü koruyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait sera alanında, kent genelinde kullanılan çiçek ve bitkilerin üretimi gerçekleştirilirken, kış dönemi bakım ve hazırlık çalışmaları da titizlikle yürütülüyor. Serada üretilen onlarca bitki, belirlenen program dahilinde şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşturuluyor.

Bilecik Belediyesi ekipleri ayrıca, mahallelerde ağaç budama çalışmaları da gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürülen budama çalışmalarının, ilkbahar dönemine kadar kent genelinde yüzlerce noktada devam edeceği bildirildi.