Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kandıra Sahilleri Turizm Çalıştayı'nda bir araya gelen akademisyenler ve sektör temsilcileri, ilçenin turizm potansiyelini görüştü. Çalıştayda, Kandıra'nın sadece deniz ve güneşle değil, sürdürülebilir ve bütüncül bir planlamayla dört mevsim turist çeken bir merkez olması hedeflendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, Büyükşehir Belediyesi ŞURA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde düzenlendi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki 82 kilometrelik sahil şeridinin turizm planlaması ele alındı.

Çalıştayda, kontrolsüz büyümenin önüne geçilmesi, dört mevsim yaşayan ve yerel kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir turizm modelinin oluşturulması amaçlandı. Katılımcılar, doğa, ulaşım, konaklama ve kıyı kullanımı dengesinin sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

'Yeni bir hikaye yazma zamanı'

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, turizmi sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, yaşam kalitesini artıran bir unsur olarak gördüklerini belirtti. Kocaeli'nin iki denize kıyısı olan bir şehir olduğunu vurgulayan Baraçlı, 'Nikomedya'dan Akçakoca'ya uzanan süreçte turizm odaklı şehir anlayışımızı daha ileri taşımamız gerekiyor. Artık yeni bir hikaye yazma zamanı. Bu toplantı da o hikayenin başlangıcı olacak' dedi.

Turizmde yeni yaklaşımlara dikkati çeken Baraçlı, 'Akıllı destinasyon şehirleri arasında Kocaeli'yi ön plana çıkarmalıyız. Kandıra bu noktada çok önemli bir faktör. Denize girmek ve piknik yapmanın ötesine geçen, dijital ayak izi çerçevesinde açığa çıkmamış turizm potansiyelini değerlendiren bir anlayışla hareket etmeliyiz' diye konuştu.

Kıyı yönetiminde esnafından vatandaşına kadar herkesin sürece dahil edilmesinin önemine değinen Dr. Baraçlı, 'Bütüncül kıyı yönetimi modeli bu çalıştayın en önemli çıktılarından biri olacak. Babalı'dan Ağva'ya uzanan 82 kilometrelik sahil şeridini etkin ve verimli kullanarak Kandıra'da dört mevsim yaşayan bir turizm ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

365 güne yayılan bir turizm anlayışıyla hareket edileceğini belirten Baraçlı, 2041 Kocaeli vizyonu doğrultusunda çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ve turizm master planının en stratejik halkasını Kandıra'nın oluşturduğunu vurguladı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilsen Bilgili de turizm alışkanlıklarının değiştiğini, ziyaretçilerin artık alternatif turizm etkinliklerine yöneldiğini aktardı.