Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde güvenlik riski oluşturan ve çevre estetiğini olumsuz etkileyen metruk binaların yıkım çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle kullanılmayan ve tehlike arz eden binalar kontrollü bir şekilde yıkılarak enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor. İlk yıkımlar, Süleymanpaşa’nın farklı mahallelerinde belirlenen riskli yapıların yıkımı ile başladı.

Yıkımlar belirlenen program çerçevesinde devam edecek

Mahallelerde yapılan kapsamlı tespitlerin ardından başlatılan yıkım çalışmaları, vatandaşların güvenliği ve huzuru için büyük önem taşıyor. Metruk binaların yıkılmasıyla birlikte bu alanlar güvenli hale getiriliyor.

Metruk bina yıkım çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde tüm ilçe genelinde devam edeceği belirtilirken vatandaşların da bu konuda belediye ile iş birliği yapmasının önemine dikkat çekildi.