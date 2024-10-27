Tekirdağ Şarköy’de, motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek denize düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan motosikletli sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şarköy ilçesi Hoşköy - Uçmakdere mevkiinde denize sıfır yolda motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre kontrolünü kaybeden sürücü A.Ö., 59 AJC 033 plakalı motosikletiyle denize düştü.

Denizden çıkarıldı

Çevredeki vatandaşların olayı görüp bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan A.Ö., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edilirken jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.