Tekirdağ kıyılarında poyraz fırtınasıyla birlikte yoğun kızıl yosun birikintileri yeniden görüldü.

Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası, kıyılara büyük miktarda kızıl yosun taşıdı. Daha önce de bölgede gözlemlenen bu durum, özellikle Süleymanpaşa sahilinde yaşandı. Sahil boyunca biriken kızıl yosunlar, vatandaşların da ilgisini çekti. Kızıl yosunların denizdeki akıntı ve rüzgarlarla kıyıya taşındığı ifade edilirken, geçtiğimiz haftalarda da benzer bir olayın yaşandığı Tekirdağ kıyılarındaki yosunların rüzgarın yön değiştirmesiyle kıyıyı terk etmesi bekleniyor.