Tekirdağ’da bir anda bastıran şiddetli yağış 10 dakikada sokakları dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da bugün öğleden sonra sağanak yağış aniden bastırdı. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinin sokaklarını bir anda dereye dönüştürdü.

Mazgallar tıkandı

Dereye dönüşen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, mazgallar çöplerle tıkandı.

Şiddetli yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar şiddetli yağışı görünce şemsiyesine açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.