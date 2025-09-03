KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, aileler ve çocuklar için yaşam merkezlerinde çok yönlü hizmetler sunmaya devam ediyor. Fatma Başkan, Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde yaptığı açıklamada masal çocuk oyun odaları, kısa mola merkezleri, etüt odaları ve diyetisyen hizmetleriyle annelere destek, çocuklara güvenli alan sağladıklarını belirterek tüm İzmitlileri bu merkezlerden yararlanmaya davet etti

“BİRDEN FAZLA HİZMET VERİYORUZ”

Fatma Başkan yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Yaşam Merkezi’ndeyiz. Aynı zamanda buraya Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın adını vermiştik. Yaşam merkezlerinin içinde birden fazla hizmeti barındırıyoruz. Ücretsiz diyetisyen hizmeti, kısa mola merkezi, masal çocuk oyun odaları ve spor salonları gibi birçok hizmeti aynı anda vatandaşlara sunabiliyoruz.

“MASAL ÇOCUK OYUN ODALARIYLA ANNELERE DESTEK”

Çocuk oyun odalarına, masal çocuk oyun odaları adını verdik. Kadınlarımızın çocuklarını birkaç saatliğine bırakıp işlerini halledebileceği bir alan oluşturduk. 48 ile 76 ay arasında çocuğu olan anneler için burası büyük fırsat. Cumhuriyet Parkı’nın yanında bulunan bu alan anneler için çok kıymetli. Bu odalar Cumhuriyet Yaşam Merkezi, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi ve Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi’nde bulunuyor.

“RANDEVU HATTIYLA KOLAY ERİŞİM”

Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde masal çocuk oyun odaları haftanın 5 günü hizmet veriyor. Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde ise pazartesi, salı ve çarşamba günleri aktif. Özellikle pazara gelen kadınlarımız çocuklarını daha rahat bıraksın istedik. Talebe göre bu günler değişebilir. Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi’nde ise Perşembe ve Cuma günler faaliyette. 318 00 00/4704 dahili numaralı hattından randevu da alabilirsiniz. Çocuklarınızı güvenli bir şekilde belli saatlerde buraya bırakabilirsiniz.

“14 MAHALLEDE ETÜT ODAMIZ VAR”

Bu binada ayrıca diyetisyen ve etüt odası gibi hizmetlerimiz var. Mahallelerde etüt odası açmak istediğimizi söylemiştik. Bir tanesi de burada. Özellikle bu bölgelerde yaşayan çocuklarımız bu kurslara gelebilir. LGS kurslarımız olacak. Muhtarlar aracılığıyla başvurularımız başladı. Çınar Akademinin eğitim kalitesi bütün kente yayılacak. 14 mahallede şu an etüt odamız var. Türkçe ve Matematik derslerinde öğrencilere katkı vereceğiz.

“KISA MOLA MERKEZİYLE ENGELLİ ÇOCUKLARA GÜVENLİ ALAN”

Diğer yandan bu yaşam merkezinde engelli çocuklarımızın eğitim aldığı kısa mola merkezi de mevcut. Öğretmenler eşliğinde burada çocuklarımız eğitim alıyor. Ailelerin işi olduğundan çocukları burada güvende oluyor. Yine diğer merkezlerimizde de bu uygulama mevcut” dedi.