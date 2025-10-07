Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar trafikteki can kayıplarını ve ciddi yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltma, 2050 yılına kadar ise sıfırlama hedefi doğrultusunda Türkiye genelinde yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve ilgili Eylem Planları kapsamında Tekirdağ’da önemli bir adım atıldı.

Bu kapsamda, Vali Recep Soytürk başkanlığında Karayolu Trafik Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hız sınırlarının ve trafik levhalarının kontrol edilmesi, ülke genelinde standartlaşmanın sağlanması amacıyla "Trafik İşaretleri Sadeleştirme Komisyonu" kurulmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 18. Şube Şefliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan komisyonun, 31 Ekim 2025’e kadar mevcut trafik işaretlerindeki eksiklikleri tespit etmesi, 31 Aralık 2025 tarihine kadar ise eksikliklerin giderilmesini sağlaması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücü farkındalığının geliştirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Çek , İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Karayolları 18. Şube Şefi Sadık Güller ve ilgili kurum personeli katıldı.