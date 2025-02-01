Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yoğun sis şehirde görüş mesafesini düşürerek, hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezi ve sahil kesiminde etkili olan sis nedeniyle birçok yapı görünmez hale geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Tekirdağ’ı İstanbul, Edirne ve Çanakkale’ye bağlayan karayolunda sürücüleri uyaran polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Yetkililer, sürücülere sis lambalarını kullanmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.