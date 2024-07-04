Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeki otomobil, önce otomobile sonra da otobüse arkadan çarparak yan yattı. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Murat Güneysu (34) yönetimindeki 35 ASD 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile daha sonra da otobüse çarparak yan yattı.

Zincirleme kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü Murat Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.