TÜİK’in yayımladığı Mayıs 2025 verilerine göre Tekirdağ, ihracatta Trakya’nın açık ara lideri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerine ilişkin Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

2025 yılı Mayıs ayında Tekirdağ’da ihracat 273 milyon 118 bin dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ böylece Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 15. il oldu. Aynı dönemde ithalat ise 227 milyon 646 bin dolar olarak kaydedildi.

En fazla ihracat Almanya’ya yapılırken, Tekirdağlı firmalar bu ülkeye toplam 40 milyon 151 bin 468 dolar değerinde ürün gönderdi. Almanya’yı 18 milyon 635 bin 489 dolar ile İtalya, 17 milyon 878 bin 289 dolar ile ABD izledi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Mayıs ayında Çin’den 59 milyon 300 bin 376 dolarlık ürün ithal eden Tekirdağ, Güney Kore’den 32 milyon 740 bin 144 dolar, Almanya’dan ise 18 milyon 974 bin 45 dolarlık ithalat yaptı.

Öte yandan Edirne’de Mayıs ayında ihracat 10 milyon 720 bin dolar, ithalat ise 19 milyon 597 bin dolar olarak açıklandı. Edirne’nin ihracatta en çok ürün gönderdiği ülke 1 milyon 836 bin 109 dolar ile Bosna-Hersek olurken, ithalatta 10 milyon 761 bin 275 dolarla Bulgaristan ilk sırada yer aldı.

Kırklareli ise Mayıs ayında 27 milyon 730 bin dolarlık ihracat ve 16 milyon 71 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke 3 milyon 402 bin 570 dolarla Sierra Leone olurken, ithalatta ise 10 milyon 224 bin 674 dolarla Rusya Federasyonu başı çekti.