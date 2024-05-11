Balıkesirspor’un efsane kaptanlarından ve teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök (64) hayatını kaybetti. Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazına yüzlerce Balıkesirli ve sporseverler katıldı.

Uzun yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor’da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök (64), geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Balıkesirspor’un eski kaptanlarından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Can Cangök’ün cenazesi, ikindi namazı sonrası Zağnospaşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Can Cangök’ün cenazesine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Susurluk eski Belediye Başkanı Nurettin Güney, ASFK Başkanı Metin Mengüç, Balıkesirspor Başkanı Nedim Öner ve yönetim kurulu üyeleri ile eski Balıkesirspor Kulüp Başkanları Kemal Büyükakın, Rafet Çetinel, Tuna Aktüek, Feyyaz Çiftçi, Kadir Dağlı, Ümit Arslan, amatör spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda vatandaşın katılımı ile cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılanlar oğlu Orçun Cangök, abisi Günay Cangök’e aile bireylerine baş sağlığı dileklerini iletti.