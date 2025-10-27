Dijital dünya, Nisan ayında yaklaşık 183 milyon e-posta ve şifrenin ele geçirilmesiyle sarsıldı. İhlal edilen veriler arasında 183 milyon e-posta adresi, bu adreslerle giriş yapılan internet siteleri ve kullanılan şifreler bulunuyor. Ayrıca Amazon, eBay ve Netflix gibi platformlardaki şifrelerin de çalındığı bildirildi.

"Bir Kez Ele Geçirildikten Sonra Çoğaltılır"

Avustralyalı siber uzman Troy Hunt, yaklaşık 3,5 terabaytlık verinin çalındığını belirterek "Bu olay yalnızca ihlal değil, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla oluşturulmuş bir hırsızlık." dedi. Hunt, "Kötü niyetli kişiler verilerinizi bir kez ele geçirdikten sonra, bu veriler çok sayıda kanal ve platform aracılığıyla tekrar tekrar çoğaltılır." ifadelerinde bulundu.

Milyonlarca kullanıcıyı ayaklandıran olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Verilerinin çalınıp çalınmadığını öğrenmek isteyen kullanıcılar, sorularına cevap ararken siber uzman Hunt, bunu kontrol etmenin basit bir yolu olduğunu bildirdi. İhlal bilgilerini paylaşan Have I Been Pwned sitesindeki ilgili bölüme e-posta adresinizi girerek çalınıp çalınmadığını kolaylıkla görebilirsiniz.

Söz konusu durumun bir daha yaşanmaması için uyarılarda bulunan siber güvenlik uzmanı Graham Cluley "Farklı hesaplarınızda aynı parolayı kullanmayın. Bir şifre yöneticisiyle her hesap için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturun" dedi. Cluley, mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Cluley ayrıca "Güçlü bir parola en az 16 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük ve küçük harflerin yanı sıra sayılar ve semboller içermelidir." ifadelerinde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken siber suçluların kimliği henüz belirlenemedi.