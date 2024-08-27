Türkiye’deki Teknoloji yöneticilerinin, kurumlarının dijital dönüşüm ve inovasyon projelerini sergilemelerine olanak tanıyan, teknoloji alanındaki başarıların tanınmasını ve ödüllendirilmesini amaçlayan “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - Sektörlerin dijital dönüşüm içindeki başarılı aksiyonlarını önceliklendirmek amacıyla BThaber tarafından bu yıl 7. kez hayata geçirilen “Teknoloji Kaptanları Ödülleri”ne başvurular başladı. Şirketlerin ve teknoloji liderlerinin 13 Eylül tarihine kadar projeleri ile başvurabildikleri ödül programı kapsamında; dijital dönüşüm konusunda geliştirilen ve aktif olarak hayata geçirilmiş projeler dikkate alınacak.

Başvuru sürecinin tamamlanması sonrası yapılacak halk oylaması ve jüri değerlendirmesinin ardından, 6 farklı kategoride Türkiye’nin Teknoloji Kaptanları belirlenecek. Ödüller, bu yıl 24 Ekim tarihinde Fişekhane’de sahiplerini bulacak.

Düzenlendiği ilk yıldan beri yarışan projelerin sahiplerine, profesyonel tanınırlık, geri bildirim alma imkanı, sektördeki konumunu güçlendirme, prestij ve ağ oluşturma fırsatları sunan Teknoloji Kaptanları Ödülleri’nde projelerin özgün, yenilikçi ve başarılı bir şekilde uygulanmış olması gerekiyor. Tüm kurumların katılımına açık olduğu projede başvuran projelerin 2023-2024 yılları arasında tamamlanmış olması şartı aranıyor.

6 FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye veya yurtdışında merkezlenmiş ancak Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kurumların teknoloji ve dijitalleşme alanındaki en yetkili kişilerin (CIO, CDO, CTO, Bilgi İşlem Daire Başkanı gibi) başvurabildiği Teknoloji Kaptanları Ödülleri’ne web sitesi üzerinden online olarak kayıt yapılabiliyor.

“Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri”, “Operasyonel Yetkinlik Proje Ödülleri”, “Müşteri ile Etkileşim Proje Ödülleri”, “Maliyet İyileştirme Proje Ödülleri”, “İnovasyon Proje Ödülleri”, “Dijital Dönüşüm Proje Ödülleri” olarak 6 ayrı kategoride değerlendirilecek başvurular sonucunda kategorilerin birincileri, ikincileri ve üçüncüleri, jüri ve web sitesi üzerinden mail doğrulama ile giriş yapabilecek olan halk oylaması ile belirlenecek. En yüksek puanı olan proje sahibi ise “Yılın Teknoloji Kaptanı” olarak ödülüne kavuşacak.