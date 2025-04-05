TEM Otoyolunda zincirleme kazaya karışan motosikletli 4 polis memuru ve bir otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir istikametinde yaşandı. Motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan O. B., F.G., O.K. ve E.İ isimli polis memuru ve sürücü yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.