Kocaeli’de yapılan yol çalışması neticesinde delinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) petrol boru hattından Sapanca Gölü’ne sızan akaryakıtı temizleme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin temizlemek için seferber olduğu yakıtın Eskişehir’de bulunan hava üssündeki uçaklara temin edildiği öğrenildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün meydana gelen olayda, yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi.

NATO hattında basıncın artması Sapanca Gölü’nü mazota bürüdü

Ekipler boru hattı tamirinde çalışmalarını sürdürürken, gece yarısında NATO hattında basıncın artması neticesinde sızıntı büyüyerek, dere yatağı aracılığıyla milyonların su içtiği Sapanca Gölü’ne sızdı. Gölün yüzeyini bürüyen mazotu gören vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine engel olmaya çalıştı. Gölün Kocaeli kesiminden başlayan sızıntı için ekipler çalışma alanlarını Sapanca ilçesinin Kurtköy Mahallesine kadar genişletti. Su yüzeyindeki barikatları çoğaltan ekipler, en kısa sürede göle sızan akaryakıtı temizlemeye çalışıyor.

Göle sızan mazot, Eskişehir’de bulunan hava üssüne aktarılıyormuş

Kocaeli’nde yapılan yol çalışması neticesinde delinen ve daha sonrasında da NATO’nun basıncı arttırmasıyla dere yatağından Sapanca Gölü’ne sızan akaryakıtın, Kocaeli’ndeki petrol rafineri firmasından Eskişehir’de bulunan hava üssündeki uçaklara aktarıldığı öğrenildi.