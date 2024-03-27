Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, nitelikli sağlık hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Hastanenin Genel Cerrahi bölümünde iki hastaya “İntraoperatif Gama Prob” teknolojisiyle “Meme Koruyucu Cerrahi” ameliyatı yapıldı.

Balıkesir Üniversite Hastanesinde yapılan, “Balıkesir’de ilk” nitelikli işlemlere yenisi eklendi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Duran tarafından meme kanserlerinde uygulanan cerrahi prosedürlerde koltukaltındaki şüpheli lenf bezlerinin taramasında, çok odaklı veya milimetrik tümörlerin tespitinde büyük kolaylık sağlayan “İntraoperatif Gama Prob” teknolojisiyle iki hastaya “Meme Koruyucu Cerrahi” ameliyatı yapıldı.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ: “İntraoperatif Gama Prob” ile ameliyatta şüpheli dokular kolaylıkla tespit edebilmekte.

Gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ; “İntraoperatif Gama Prob teknolojisiyle, meme dokusu içerisindeki ve koltukaltındaki şüpheli dokular hassas bir şekilde belirlenip, hastaların ameliyatları kısa zamanda ve az kesiyle gerçekleştirildi. İstanbul’dan ve Burhaniye’den gelen hastalarımızı herhangi bir sorun olmadan postoperatif 1. gününde taburcu ettik” dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Murat Başbuğ, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı süresince üniversitesinin Genel Cerrahi alanında daha ileri götürmek anlayışı içerisinde yeniden yapılandırarak anabilim dalının kendi alanında deneyimli akademisyenleriyle birlikte birçok yeniliğe imza attığını, ileri düzey kapalı (Laparasokopik) ve açık ameliyatlarla Balıkesir il dışına sevkleri azaltmakla birlikte il dışından ve yurtdışından hastaların hastanemizi tercih ettiğini ve Anabilim Dalı olarak bunu sağladıkları için büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Yeni tedavi yöntemlerini Balıkesir halkına sunmaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Murat Başbuğ, kendilerine destek veren üniversite ve hastane yönetimine de teşekkür etti.

Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar da yaptığı değerlendirmede; Balıkesir’den şehir dışına hasta sevkinin önüne geçmek adına, ihtiyaç duyulan alanlarda hastanenin ihtiyaçlarının karşılanmaya devam ettiğini ifade ederek, hastaneye kazandırılan yeni cihazlarla birlikte sağlıkta çekim merkezi vizyonuyla çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Başhekim Çağlar, hastane çalışmalarına destekleri dolayısıyla üniversite yönetimine ve ayrıca gerçekleştirilen işlem dolayısıyla da Genel Cerrahi Anabilim Dalı hekimlerine ve personeline de teşekkür etti.

Hastalıkları ile ilgili bilgi veren Gülsüm Karagöz ve Nurhayat Güven de “BAÜN Hastanesine ve hocalarımıza tavsiye üzerine geldik ve hocalarımız bize güven verdi. Allah razı olsun hocalarımızdan. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.