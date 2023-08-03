Zam şampiyonu tahtını kimseye bırakmadı.

TÜİK’den gelen Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından zam şampiyonu da belli oldu. Enflasyon değerleri yıllık bazda yüzde 47.83 artarken, aylık bazda 9,49 oldu.

Haziran Ayı’na Oranla Fiyatı Düşen Ürünler

Kakao %-2,18, Tereyağı %-1,27, Şans Oyunları %0,06, Yenilebilir buz-dondurma-şerbet %0,62, Konut Sigortası %0,68 değerlerinde düşüş yaşandı.

Haziran Ayı’na Oranla Fiyatı Artan Ürünler

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları %29,14, Sebze %20,11, Oteller-Pansiyonlar %18,71, Demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı %17,68, Mücevheratlar ve saat %17,67 olarak artış gösterdi.

Zam Şampiyonu Belli Oldu

Yapılan açıklamalara göre zam şampiyonu Akaryakıt oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımın da “Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" şeklinde ifadelerde bulundu.