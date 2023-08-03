Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,04 oranıyla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları

oldu. En çok ucuzlayan ise yüzde 2,18’lik fiyat azalışıyla kakao olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki artış Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, temmuz ayının zam şampiyonu yüzde 29,04’lük fiyat artışıyla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu. Fiyatı en çok artan diğer ürünler, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 20,11, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 18,71, demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 17,68, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 17,67, otomobil (benzinli) yüzde 16,67, temel hastane hizmetleri yüzde 16,02, ilaçlar yüzde 15,93, taze meyveler yüzde 15,65, ekmek yüzde 14,40 olarak gerçekleşti.

En çok kakao ucuzladı

Fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler yüzde 2,18 ile kakao ve yüzde 1,27’lik oranla tereyağı oldu. Fiyat artışı en az ürünler; okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 1,96, kuru sebze yüzde 1,43, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 1,40

çocuk giyim yüzde 1,22, sağlık sigortası yüzde 1, konut sigortası yüzde 0,68, yenilebilir buz, dondurma, şerbet yüzde 0,62, şans oyunları yüzde 0,06 olarak gerçekleşti.