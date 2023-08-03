Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren adam iple kendini astı. Ailesi tarafından ipten alınan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Turgutalp mahallesi Osmanağa çıkmazındaki bir evde meydana geldi. Oktay B.(47) yanlız yaşadığı evinde bunalıma girdi. Ailesini telefonla arayarak canlı yayın yapan adam, telefonu kapatıp kendini iple astı. Eve gelen ailesi adamı ipten aldı. Yaralı adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oktay B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.